Камчатский театр драмы начинает гастроли в Петербурге

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Труппа Камчатского театра драмы и комедии впервые в новейшей истории гастролирует в Санкт-Петербурге. Первый спектакль пройдет в понедельник на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, сообщил ТАСС главный режиссер камчатского театра Олег Степанов.

"С 9 по 14 сентября на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии в рамках федеральной программы "Большие гастроли" состоятся гастроли Камчатского театра драмы и комедии. Мы привезли в культурную столицу три спектакля разных жанров с тем, чтобы показать все грани работы нашей труппы. В современной истории гастроли Камчатского театра драмы в Санкт-Петербурге проходят впервые", - сказал Степанов.

Он пояснил, что современная драматургия в гастрольной афише представлена спектаклем "Калека с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха, легкая комедия - постановкой "Bon apptit, или Ужин по-французски" французского драматурга Марка Камолетти, классическая комедия - спектаклем "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.

"Это большая ответственность - представлять свою работу в столице театрального искусства, где сосредоточено лучшее, все мастера, где диктуются тенденции. Несмотря на расстояние, мы привезли полностью все декорации, чтобы зрители смогли увидеть полноценные спектакли", - сказал Степанов.

Труппа Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии нанесет ответный визит в Петропавловск-Камчатский в конце октября.

Программа "Большие гастроли" реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года и является крупнейшим театральным проектом России.