Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии фрагменты седла V-VI века

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Участники Объединенной Северокавказской археологической экспедиции на раскопках в Кабардино-Балкарии обнаружили фрагменты седла V-VI века с чешуйчатыми серебряными обкладками. Об этом ТАСС сообщила руководитель экспедиции Анна Кадиева.

"Мы нашли фрагменты деревянного седла. Это седло с чешуйчатыми серебряными обкладками. Оно, предположительно, относится к гуннскому или постгуннскому периоду, примерно V-VI века", - сказала Кадиева.

Фрагменты седла хорошо сохранились. По словам руководителя экспедиции, это большая редкость не только для территории России, но и для территории Европы. "Сами накладки серебряные, в форме рыб с чешуей, их известно довольно много, но чтобы они были на деревянной поверхности сохранившегося седла - это очень большая редкость", - отметила она.

Такие седла, по словам Кадиевой, использовались во времена правителя гуннов Атиллы. "Во время битвы на Каталаунских полях в 451 году как раз Аттила приказал своим воинам сложить костер из седел, на который он обещал взойти, если будет угроза плена. Это были аналогичные седла. В армии Аттилы гунны надевали на своих коней именно такие седла", - пояснила она.

Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии Российской академии наук проводят раскопки на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на высоте 900-1000 м над уровнем моря.

Могильник, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен на мысу над рекой Гунделен и состоит из трех объектов - грунтового могильника (VIII в. до н. э. - VIII в. н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII-XI вв.). Сейчас исследовано 158 погребений.