Мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" пройдет в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" состоится в Москве. Она пройдет с 20 сентября 2019 года по 19 января 2020 года в Государственном центральном музее современной истории России, сообщает в понедельник пресс-служба выставки.

"Заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств профессор Никас Сафронов впервые представит свои работы не только в классическом исполнении на холстах, но и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий", - говорится в сообщении.

В экспозицию войдет более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года, в том числе произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Организаторы отмечают, что среди прочего зрители увидят "полотна в уникальном авторском стиле dream vision.

"Выставка "Иные миры" интересна тем, что благодаря новым мультимедийным технологиям впервые стало возможным показать многие работы из частных коллекций, которые я продал или подарил задолго до этого. За последние несколько лет это первая моя большая выставка в Москве и, я надеюсь, на нее придут не только те, кому нравится мое творчество, но те, кто с ним не согласен или до сих пор не знал моих работ. Искусство всегда должно оставаться площадкой для дискуссий", - говорит художник, чьи слова приводят в пресс-службе.

Организаторы добавляют, что экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца - "зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника".

О художнике

Сафронов - заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств. Творческая деятельность художника началась в 1973 году. Он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.

Среди поклонников творчества художника Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Элтон Джон, Мик Джаггер и др.