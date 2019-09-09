Краснодар принимает эстафету Всероссийского театрального марафона

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Краснодар принимает в понедельник эстафету Всероссийского театрального марафона, на сцене творческого объединения "Премьера" состоится вечер одноактных балетов и передача символа Года театра - статуэтки, изображающей древнегреческий амфитеатр, сообщили ТАСС в пресс-службе ТО "Премьера".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

"Краснодар 62-й город, который принимает этот марафон. Сегодня в 18:30 перед началом вечера одноактных балетов "Кармен-сюита" Ж. Бизе - Р. Щедрина и "Крестный отец" Н. Рота пройдет церемония передачи от Астрахани Краснодару символа Года театра - статуэтки, изображающей древнегреческий амфитеатр. Этот театральный символ пробудет в Краснодаре недолго, уже десятого сентября состоится его передача в Волгограде, поэтому для всех, кто будет присутствовать на сегодняшнем вечере, он станет знаковым событием", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в рамках Всероссийского театрального марафона вечером в понедельник на сцене ТО "Премьера" выступят артисты Астраханского государственного театра оперы и балета. На 10 сентября запланирована творческая встреча артистов и руководства астраханского театра с кубанскими зрителями, она пройдет в местном кафе "Театральные истории". Также во вторник артисты исполнят арии, сцены из различных опер и номера из балетных спектаклей мирового репертуара.

О репертуаре вечера одноактных балетов

В центре балета "Кармен-сюита" - трагическая судьба цыганки Кармен, она темпераментная и смелая, привыкла властвовать над всеми. Страстная Кармен и солдат Хосе полюбили друг друга, ради нее Хосе бросает службу, забывает о долге - лишь бы быть с любимой. Но Кармен свободна в своих чувствах, - теперь ею завладела страсть к тореадору, а Хосе - отвергнут. Не в силах перенести измены, Хосе убивает возлюбленную, для которой свобода дороже всего.

Балетная постановка "Крестный отец" на музыку Нино Рота представит итальянский хореограф Лучано Каннито. Перед зрителями оживут картины эмиграции Вито Андолини в Америку, где он меняет фамилию на Карлеоне, знаменитая сцена итальянской свадьбы, покушение на Вито Карлеоне и его смерть. На первом месте в спектакле будут взаимоотношения Вито Карлеоне и его жены Кармеллы Карлеоне. На сцене разыграется настоящий конфликт - власть, страсть и всепоглощающая любовь.