Марка Захарова выписали из больницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Все, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления легких. Он рвется на работу, но мы с Сашей (дочерью Захарова - прим. ТАСС) уговариваем, чтобы он хотя бы пару дней побыл дома", - сказал Варшавер.

Директор театра напомнил, что Захаров намерен вернуться к репетициям спектакля "Капкан", который ставит в "Ленкоме"

Ранее на сборе труппы, состоявшемся 3 сентября, Варшавер, объявляя планы, назвал главной работой нового сезона спектакль "Капкан", который станет вольной сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. В постановке заняты более 35 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие актеры. Премьера намечена на первую декаду декабря.