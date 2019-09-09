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Марка Захарова выписали из больницы

Художественный руководитель "Ленкома" намерен вернуться к репетициям спектакля "Капкан", рассказал директор театра Марк Варшавер
Марк Захаров Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Марк Захаров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Все, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления легких. Он рвется на работу, но мы с Сашей (дочерью Захарова - прим. ТАСС) уговариваем, чтобы он хотя бы пару дней побыл дома", - сказал Варшавер.

Директор театра напомнил, что Захаров намерен вернуться к репетициям спектакля "Капкан", который ставит в "Ленкоме"

Ранее на сборе труппы, состоявшемся 3 сентября, Варшавер, объявляя планы, назвал главной работой нового сезона спектакль "Капкан", который станет вольной сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. В постановке заняты более 35 артистов "Ленкома", в числе которых Виктор Раков, Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Антон Шагин и другие актеры. Премьера намечена на первую декаду декабря.

Теги
РоссияЗахаров, Марк Анатольевич
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