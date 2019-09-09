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СМИ: Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта

Актеру предстоит перевоплотиться в образ майора Мэтта Мэйсона

Том Хэнкс сыграет главную роль в фильме компании Paramount Pictures про игрушечного космонавта из 1960-х годов майора Мэтта Мэйсона. Об этом сообщает портал Variety со ссылкой на свои источники.

"Лауреат премии "Оскар"[Том Хэнкс] сыграет главную роль в полнометражном художественном фильме про игрушечного героя по имени майор Мэтт Мэйсон, созданного компанией Mattel в 1960-х годах", - пишет издание.

За основу сюжета будет взят рассказ обладателя Пулитцеровской премии Майкла Чабона. Адаптацию для фильма напишет сценарист Акива Голдсман, ранее работавший с Хэнксом над фильмами "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны".

При этом ни один из названных изданием участников проекта официально не подтвердил свое в нем участие.

Майор Мэтт Мэйсон - астронавт, который живет и работает на Луне. Помимо него в этой серии игрушек от Mattel также есть члены космического экипажа, инопланетяне и злодеи. Популярность майора совпала с космической гонкой 60-х годов XX века.

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