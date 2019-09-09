СМИ: Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта

"Лауреат премии "Оскар"[Том Хэнкс] сыграет главную роль в полнометражном художественном фильме про игрушечного героя по имени майор Мэтт Мэйсон, созданного компанией Mattel в 1960-х годах", - пишет издание.

Том Хэнкс сыграет главную роль в фильме компании Paramount Pictures про игрушечного космонавта из 1960-х годов майора Мэтта Мэйсона. Об этом сообщает портал Variety со ссылкой на свои источники.

За основу сюжета будет взят рассказ обладателя Пулитцеровской премии Майкла Чабона. Адаптацию для фильма напишет сценарист Акива Голдсман, ранее работавший с Хэнксом над фильмами "Код да Винчи" и "Ангелы и демоны".

При этом ни один из названных изданием участников проекта официально не подтвердил свое в нем участие.

Майор Мэтт Мэйсон - астронавт, который живет и работает на Луне. Помимо него в этой серии игрушек от Mattel также есть члены космического экипажа, инопланетяне и злодеи. Популярность майора совпала с космической гонкой 60-х годов XX века.