Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу, умершему 9 марта 2019 года на 97-м году жизни, состоялась в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве, где захоронен его прах.

"Мы сегодня открываем памятник человеку, который всю свою жизнь в буквальном смысле посвятил и отдал Театру им. Вахтангова. Он фронтовик, он аксакал, он до последних дней играл на сцене. Единственное у него всегда было желание - выходить на сцену, это было самое главное в его жизни. Покойтесь с миром, Владимир Абрамович, а мы Вас всегда помним, ценим, Вы всегда в нашем сердце", - сказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

На церемонии присутствовала вдова артиста Елена Этуш. Также на открытии памятника были артисты Театра им. Вахтангова, друзья и коллеги актера. Идея оформления памятника принадлежит театральному дизайнеру Максиму Обрезкову. Архитектором выступила Елена Копелиович, а авторство профиля актера принадлежит художнику Сергею Загаровскому.

Ранее вдова артиста рассказала ТАСС, что памятник уже некоторое время назад был установлен на кладбище, однако его оформление завершилось только сейчас. В театре уточнили, что при создании памятника были учтены пожелания Этуша, сделанные им при жизни. Изготовление и установка монумента осуществлялись на личные средства семьи.

Об артисте

Этуш родился 6 мая 1922 года. В 1939 году поступил в Театральное училище им. Щукина (статус высшего учебного заведения получило в 1945 году, ныне - Театральный институт им. Щукина при Государственном академическом театре им. Вахтангова, Москва). Окончил его в 1945 году (курс Анны Орочко).

В 1945 году принят в актерскую труппу Театра им. Вахтангова. Был занят в спектаклях "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева, "Накануне" по роману Ивана Тургенева, "Два веронца" по комедии Уильяма Шекспира, "Город на заре" по пьесе Алексея Арбузова, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Мещанин во дворянстве" по комедии Мольера и многих других.

Этуш широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль флотоводца Сеид-Али в историко-биографическом фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков" (1953). К наиболее известным киноработам Этуша относятся сатирические образы, воплощенные в комедиях Леонида Гайдая: товарищ Саахов в картине "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1966) и стоматолог Антон Семенович Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973).

Также снимался в фильмах "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр Файнциммер), "Председатель" (1964, Алексей Салтыков), "Старая, старая сказка" по произведениям Ганса Христиана Андерсена (1968, Надежда Кошеверова), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Леонид Гайдай) и др.

Лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот" (1994) и "Золотая маска" (2017), премии Союза театральных деятелей (СТД) РФ им. народного артиста СССР М. И. Царева (2013), премии председателя СТД РФ (2016) и других. Обладатель российской кинопремии "Ника" в почетной номинации "Честь и достоинство" им. Эльдара Рязанова (2018). Удостоен Государственной премии РФ за 2001 год.