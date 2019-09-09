Фестиваль учеников Олега Табакова "Атом солнца" планируют проводить раз в два года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля памяти Олега Табакова "Атом солнца", на котором представят спектакли учеников режиссера, планируют проводить его раз в два года. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Мы, ученики, задумали эту историю в прошлом сезоне, я очень рад, что все откликнулись. Это первый фестиваль, мы хотим сделать его регулярным. Хотим проводить его раз в два года, чтобы обновлялся репертуар театров, чтобы мы показывали новейшие фестивали", - сказал он.

По словам Машкова, для всех участников это огромное событие. "Ни один учитель или педагог не может сказать, что он учитель, это могут сказать только его ученики. Мы можем подтвердить, что Олег Павлович являлся не только великим актером, потрясающим режиссером, но и великим педагогом", - отметил он.

Фестиваль пройдет с 15 сентября по декабрь 2019 года, в его программу вошла возобновленная постановка Олега Табакова "Матросская тишина", авторами которой выступили Машков и Александр Марин, она будет показана в Театре Олега Табакова. На сцене "Табакерки" зрители увидят спектакль Сергея Газарова "Ревизор" с Машковым и другими учениками Табакова. В МХТ им. Чехова состоятся показы спектаклей "Идеальный муж" с Мариной Зудиной и "Номер 13D" с Кристиной Бабушкиной. Евгений Миронов и Марианна Шульц сыграют в постановке "Иванов" в Театре Наций.

Помимо этого, Театр на Таганке представит постановку "Чайка 73458" с Ириной Апексимовой и Юлией Куварзиной. А Сергей Безруков сыграет в поставленном им спектакле "Сон разума" на сцене Московского Губернского театра. В этом же театре состоится премьера возобновленной постановки "На всякого мудреца довольно простоты", режиссер которой также Безруков.

Параллельно с показами спектаклей пройдут закрытые профессиональные мастер-классы для студентов театральных вузов и Школы Олега Табакова. В образовательной программе примут участие Миронов, Зудина, Безруков и другие артисты. Как рассказал Машков, на мастер-классах будет обсуждаться "метод Табакова". В завершение программы пройдет круглый стол, посвященный анализу наследия Табакова.

О Табакове

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором театра. Позже артист создал собственный театр "Табакерка", а также занимал пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководил МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год).

Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83 году жизни.