Выставка "Великая китайская каллиграфия и живопись" пройдет в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "Великая китайская каллиграфия и живопись" пройдет на территории музейно-просветительского центра "Сокольники" с 20 по 22 сентября. Вход на нее будет свободным, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе организаторов проекта.

"В выставочном павильоне 7а пройдет выставка "Великая китайская каллиграфия и живопись". Мероприятие приурочено к знаменательной дате - 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР", - рассказали в пресс-службе и добавили, что вход на выставку - свободный.

В экспозицию войдут работы, многие из которых никогда не экспонировались в России. Также гостей ждут лекции, презентации, практические мастер-классы, чайная церемония, музыкальное выступление, китайская поэзия и многое другое.

"Цель выставки - продемонстрировать московской аудитории всю глубину и очарование китайской каллиграфии, раскрыть уникальность китайской письменности - древнейшего письменного инструмента человечества. Участники выставки - ведущие каллиграфы и художники современного Китая, которые представят весь спектр стилей от классических до авангардных", - отметили в пресс-службе.

Организаторами выставки выступают Современный музей каллиграфии, Национальный союз каллиграфов России и музейно-просветительский центр "Сокольники". Выставка проходит при официальной поддержке Минкультуры, МИД РФ, комитетов Госдумы по образованию и науке и по культуре и др.