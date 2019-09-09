Художники Ставрополья примут участие в биеннале современного искусства Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Художники Ставропольского края примут участие в биеннале современного искусства Северного Кавказа, которая пройдет в Москве с целью привлечения внимания аудитории к современному искусству регионов округа, сообщили в понедельник в аппарате правительства региона.

"Ставропольский край на биеннале будут представлять художники Сергей Паршин и Алла Чемсо со своими творческими работами", - говорится в сообщении.

По данным аппарата правительства края, мероприятие планируется с 24 по 31 октября на территории центра дизайна ArtPlay. Основной целью первой биеннале является привлечение внимания широкой зрительской и профессиональной аудитории, а также средств массовой информации к современному искусству макрорегиона и важным тенденциям его развития.

Биеннале организована Министерством РФ по делам Северного Кавказа по подпрограмме "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказского федерального округа" (СКФО) госпрограммы РФ "Развитие СКФО".