Михалков назвал комиксы абсолютно чужим для себя видом искусства

ЩЕПАЧИХА /Нижегородская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал, что комиксы - это чужой для него вид искусства. Свое мнение режиссер высказал ТАСС в понедельник, комментируя решение жюри Венецианского кинофестиваля, присудившего главный приз основанному на комиксах фильму "Джокер".

4 сентября министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке выступил против изложения исторических событий в формате комикса. По его словам, "комикс - это для тех, кто плохо умеет читать". Министр добавил, что "комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать", он не понимает взрослых людей, которые читают комиксы.

"Для меня комиксы - абсолютно чужой вид искусства, - признался Михалков. - Все равно это все очень стереотипно. Это все равно, что вставлять свое лицо в ростовые фотографии знаменитостей. Для меня это не живое".

Кроме того, режиссер высказался и о современных мультфильмах. "Мне также чужда и современная японская анимация, которая построена на механических принципах, - отметил Михалков. - Меня это не греет".

При этом режиссер не готов кому-либо навязывать свое мнение. "Время идет, одних греет одно, других - другое <...> Для меня "Бэмби" или замечательные наши мультики, те же "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди" на тысячу голов лучше и трогательнее, чем то, что сейчас делается", - сказал Михалков.

"Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса.