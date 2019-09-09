В Перми открыли первую бесплатную школу игрового кино

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Школа игрового кино открылась в Перми, в течение учебного года всех желающих здесь будут знакомить с технологией кинопроизводства, занятия бесплатные, но необходимо пройти творческий отбор. Об этом ТАСС в понедельник рассказал инициатор проекта, директор киностудии "Новый курс" Владимир Соколов.

"Мы надеемся, что это будет ежегодная школа, она будет годичная, она будет бесплатная для участников, но будет отбор, будет некий конкурс, на основе которого будут отобраны 20-30 человек, они пройдут полный цикл обучения: от идеи короткометражного фильма до его воплощения и создания, и показа своих работ здесь же в [кинотеатре] "Премьере". Задача стоит такая, чтобы человек был всесторонне ознакомлен с технологией производства кинофильмов - от творческой до технической", - сказал он.

Соколов пояснил, что школа игрового кино - это пилотный проект для Перми, организаторы хотят найти талантливых людей, которые желают снимать игровое кино. До ее создания в городе проходили различные краткосрочные курсы и мастерские. В школу поступило 200 заявок.

"Мы хотим посмотреть тот потенциал, те ресурсы, которые в Перми есть, тех ребят, девушек, которые хотят снимать игровое кино, поискать среди них таланты. В первый год мы хотели бы получить на выходе пять-десять короткометражных фильмов, но хорошего качества", - добавил он.

По словам Соколова, обучение, которое будет проходить два раза в неделю в киноцентре "Премьер", разделено на несколько этапов, первый этап - это работа сценарных мастерских, где учащиеся смогут научиться писать сценарии к игровому фильму, второй - изучение различных профессиональных дисциплин, запланированы занятия по мастерству монтажа, операторскому искусству и другим темам.

Из краевого бюджета на школу игрового кино выделено порядка 1 млн рублей, эти средства позволят приглашать для проведения лекций мастеров киноиндустрии из Москвы и Санкт-Петербурга, также занятия будут вести и пермские кинематографисты.