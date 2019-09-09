Михалков считает "Оскар" политизированной премией, не имеющей отношения к искусству

ЩЕПАЧИХА /Нижегородская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" Никита Михалков считает, что в последние годы кинопремия стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству. Об этом он сказал в понедельник ТАСС.

Ранее обладатель "Оскара", режиссер Владимир Меньшов, возглавляющий Российский оскаровский комитет, который выдвигает российские фильмы на американскую кинопремию, сказал в интервью ТАСС, что комитет не нуждается в реформировании.

"Я настолько не верю в оскаровский комитет, что даже не думаю о его реформировании, это из серии - "а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", - отметил Михалков.

Он добавил, что "Оскар" - "это политическая история, которая в последние годы очень малое отношение имеет к искусству".

"Я имею в виду не недоверие к членам Российского оскаровского комитета, просто считаю, что все решения не имеют перспективы, если они не вписываются в политическую ситуацию", - сказал Михалков.

Корреспондент ТАСС попросил режиссера назвать российские фильмы, которые можно было бы выдвинуть на премию. "Не могу сказать, не знаю, - признался Михалков. - И "Оскар", и мировые кинофестивали стали слишком зависимы от международной конъюнктуры".

Фаворитов нет

Как считает режиссер, сейчас, "чтобы получить "Оскар", надо, чтобы в фильме были "однополая любовь, примитивная толерантность, однобоко и примитивно понятый "мультикультурализм, правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми".

"К сожалению, решение о выдвижении на "Оскар" принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией, по очень зыбким надеждам, что именно эта картина может иметь шанс получить "Оскар" в этом году", - сказал Михалков.

Очевидных фильмов-фаворитов у Михалкова нет. "Я никого не буду поддерживать, потому что не вхожу в комитет", - пояснил он. В этом году выдвижение российского фильма на "Оскар" пройдет в конце сентября.

Оскаровский комитет и "Оскар"

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В прошлом году комитет выдвинул от России фильм Константина Хабенского "Собибор", который в итоге не вошел в число номинантов.

Дискуссия о необходимости реформирования Российского оскаровского комитета длится уже несколько лет. В частности, с таким предложением выступал член комитета, режиссер Алексей Учитель. По его словам, "многие участники комитета на встречу, где выбирают фильм, не приходят, от них приносят какие-то записки, все проходит без обсуждения, превращается в формальность". Также комитет упрекали в закрытости, поскольку до последнего момента никто не знает, какие картины рассматривают эксперты.