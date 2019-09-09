Премьерный показ фильма о депортации карачаевского народа состоялся в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны состоялась в ночь на вторник в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, передает корреспондент ТАСС с показа.

Перед началом показа собравшиеся совершили коллективное дуа (молебное обращение к Всевышнему) за всех погибших в годы депортации. "Очень много было страданий, погибших. Давайте все вместе помолимся за тех, кто остался там, в Средней Азии", - сказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-хаджи Бердиев.

"Когда мы приступали к съемкам данного фильма, мы хотели рассказать не только о трагических страницах в истории нашего народа - мы хотели показать людей, рассказать о людях с большой буквы, которые пережили депортацию, которые видели смерти своих детей, своих родных и близких и сумели остаться людьми. Они смогли не очерстветь сердцем - это некий посыл всем нам и нашим будущим поколениям - как нужно жить, как нужно уметь дружить с людьми, с соседями и с народами", - рассказал автор идеи, руководитель проекта Марат Дураев.

Во время премьерного показа фильма в зале царила напряженная тишина. Зрители будто бы вновь переживали все тяготы и беды времен депортации вместе с героями фильма. Вытирая слезы, они внимательно слушали рассказ о страшной странице в жизни одного народа.

В картине были показаны интервью с участниками депортации от карачаевского, балкарского и чеченского народов, пояснения историков, моменты реконструкций переселения, а также фрагменты выступлений фольклорных ансамблей. Фильм передал полную картину трагических времен - как народ жил одной большой мечтой - вернуться в родные края.

Автор проекта, журналист Антон Степаненко добавил, что испытание, которое довелось пережить карачаевскому народу можно считать подвигом. "Я бы хотел извиниться перед нашими героями за то, что уже немолодых людей мы заставили вспоминать, переживать, прочувствовать то, о чем они хотели бы, наверное, забыть. Но, с другой стороны, без их воспоминаний невозможно было бы сделать эту работу - кто кроме них мог бы рассказать молодым о том, что довелось пережить и испытать, через что довелось пройти. Спасибо им огромное за память, за то, что они несмотря ни на что и вопреки [всему] смогли сохранить дружбу, надежду в будущее, сохранить народ, который их усилиями не канул в забвение - это был ежедневный подвиг на протяжении 14 с лишним лет", - сказал Степаненко.

Цена мирной жизни

Член Совета Федерации Мурат Хапсироков, присутствовавший на показе, отметил, что на примере этого фильма молодежь должна понимать цену мирной и размеренной жизни. "Это очень тяжелый фильм, и о многом заставляет задуматься. Пусть все печальные страницы в жизни наших народов остались позади. Родной республике хочется пожелать только одного, как было сказано стариками в фильме, пусть подрастающее поколение ценит и уважает друг друга, понимает цену добрососедства, мира и ту цену, которую отдали наши предки ради того, чтобы мы сегодня жили, развивались и процветали", - сказал Хапсироков.

По распоряжению главы региона, за заслуги в области сохранения и популяризации истории и культуры народов Карачаево-Черкесии почетной грамотой главы был награжден руководитель проекта Марат Дураев, а российский военный журналист и телеведущий Антон Степаненко получил звание "Заслуженного журналиста КЧР".

По мнению руководителя республиканской общественной организации "Къарачай Алан Халкъ" Руслана Хабова, в фильме делается акцент на дружественности соседствующих народов. "Мы с вами в очередной раз убеждаемся, что ни дни, ни годы не могут затмить великое горе народа. Мы знаем, что в любой дружной семье брат переживает за брата, так и здесь, во все времена народы Карачаево-Черкесской Республики делили вместе и горе, и радость, приходили друг другу на помощь, о чем в фильме неоднократно говорится. Сегодня мы должны сделать все, чтобы подобное горе не повторилось ни с одним народом", - добавил Хабов, при этом отметив, что очень важно знать свою историю и передавать ее следующим поколениям, в том числе, с помощью таких фильмов.

О фильме

"Приговоренные к забвению" - первый фильм документального жанра с элементами реконструкции о депортации народов Северного Кавказа. Съемки проходили более восьми месяцев, было отснято более 60 часов материала в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Израиле, а также на территории Карачаево-Черкесии (КЧР), Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Ставрополья и Ростова-на-Дону. Руководителями проекта являются Марат Дураев и Антон Степаненко.

Всего в съемочном процессе было задействовано более 400 человек, в том числе участники реконструкций, очевидцы тех драматических событий. Чтобы соблюсти историческую точность, к съемкам были привлечены ученые-историки из Московского государственного университета им. Ломоносова и других ведущих вузов страны, а также стран зарубежья. Премьерные показы пройдут в Черкесске, Нальчике и Москве, позднее ожидаются показы в Киргизии и Казахстане.