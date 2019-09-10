Амурский драмтеатр покажет в Москве спектакль про Албазинский острог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Актеры драмтеатра Амурской области покажут в Москве спектакль про Албазинский острог, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Актеры областного драмтеатра уехали покорять Москву. Актеры выступят на сцене Московского театра юного зрителя. 11 сентября москвичи увидят драматическую поэму "Горький хлеб Албазина", - говорится в сообщении. В центре постановки история прибытия на Амур чудотворной Албазинской иконы Божией Матери, самой почитаемой православной святыни на Дальнем Востоке.

На следующий день после спектакля амурские актеры покажут сказку по мотивам китайского фольклора "Бамбуковый остров". В сказке много танцев и боев, поставленных специалистами, которые долгое время изучали восточную культуру в Китае.

Актеры областного театра Драмы приехали на гастроли в Москву второй раз. Ранее они побывали со спектаклями не только в районах Приамурья, но и во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, где показывали спектакль "Горький хлеб Албазина", а в Якутск привезли сказку "Бамбуковый остров".

Албазинский острог в Сковородинском районе Приамурья известен тем, что он был первым русским поселением на Амуре. Много лет назад здесь разворачивались события, которые сыграли важную роль в истории области, Дальнего Востока и страны в целом. Албазинское воеводство героически защищало рубежи российского государства.

Как указывается на сайте правительства Амурской области, Албазинский острог - это уникальное древнее строение. Первое упоминание об этом месте приходится на XVII век. С 1960 года археологический объект - городище "Албазинский острог" - является памятником исторического и культурного наследия общероссийского значения.

В настоящее время это перспективный туристический объект. В Албазино ежегодно приезжают несколько тысяч туристов и паломников. Здесь проходят региональные и всероссийские фестивали казачьей культуры, краеведческие конференции, Дорохинские чтения в память об учительнице, основательнице Албазинского музея Агриппине Николаевне Дорохиной. Особенно много гостей бывает в августе, когда празднуется День основания села Албазино.