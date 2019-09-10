Концерт памяти композитора Гаврилина пройдет 12 сентября в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Союз композиторов России 12 сентября проведет в Музее Прокофьева концерт к 80-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Союза.

"Прозвучат фрагменты из вокальных циклов Валерия Гаврилина "Первая немецкая тетрадь", "Вечерок" и фортепианного цикла "Зарисовки", которые исполнят лауреаты международных конкурсов Данактион Махов, Мария Деева, Анна Холмовская, Евгений Сергеев, учащиеся МССМШ имени Гнесиных", - рассказали в пресс-службе.

В программе также примет участие Ксения Супоницкая, автор книги о Гаврилине из серии "Жизнь замечательных людей".

Гаврилин родился 17 августа 1939 года. В 1970 году он сочинил вокальный цикл "Времена года" на народные слова и стихи Сергея Есенина, в 1972 году - вокально-симфоническую поэму "Военные письма" на стихи Альбины Шульгиной и вокальный цикл "Немецкая тетрадь №2" на стихи Генриха Гейне. Одним из наиболее значительных произведений Валерия Гаврилина стала хоровая симфония-действо "Перезвоны" (1982) на собственные слова, стихи Альбины Шульгиной и народные тексты. На его музыку народный артист СССР Владимир Васильев поставил телевизионные балеты "Анюта" (1982) и "Дом у дороги" (1984), режиссер Александр Белинский - балет "Женитьба Бальзаминова" (1989).

Автор музыки к фильмам "В день свадьбы" (1968, режиссер Вадим Михайлов), "Счастье Анны" (1970, Юрий Рогов), "Месяц август" (1971, Вадим Михайлов), "Деревенская история" (1981, Виталий Каневский) и др., а также к 40 драматическим спектаклям. С песнями на музыку Валерия Гаврилина выступали Эдуард Хиль ("Атака", "Когда утихнут бои", "Нам ли Севера бояться"), Людмила Сенчина ("Город спит", "Черемуха") и другие эстрадные исполнители.

Валерий Гаврилин умер 28 января 1999 году в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.