Кинокомпания Бекмамбетова снимет художественный фильм про воскрешение из мертвых

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова анонсировала начало работ по созданию полнометражного художественного фильма "Воскресшие", который планирует снять вместе с зарубежными партнерами. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе режиссера.

"Продажи будущего полнометражного фильма с английским названием "Resurrected" начались на кинофестивале в Торонто, который проходит до 15 сентября 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Картину сделают в разработанном Бекмамбетовым формате screenlife - все события будут разворачиваться прямо на экране компьютера.

Режиссером картины станет Егор Баранов. "Его предыдущая работа, трилогия "Гоголь" с Александром Петровым в главной роли собрала в российском прокате более 1,3 млрд рублей", - напомнили в пресс-службе. Для Баранова фильм "Воскресшие" станет первым международным проектом.

Согласно сюжету фильма, в недалеком будущем Ватикан находит способ возвращать мертвых к жизни. "Как и в других screenlife-фильмах, действие происходит на экране компьютера главного героя - служителя виртуальной церкви, - рассказали в пресс-службе. - Его сын погиб в автокатастрофе, и именно он станет первым, кого воскресят". Исполнителей главных ролей пока не называют.

В screenlife-формате был создан хоррор "Убрать из друзей" - при бюджете в $1 млн лента режиссера Лео Габриадзе заработала в прокате $64 млн. "В прошлом году screenlife-триллеры "Профиль" и "Поиск" получили призы на Берлинском кинофестивале и на фестивале "Sundance" соответственно", - напомнили в пресс-службе.