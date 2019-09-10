Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ Анне Михалковой и Виктории Исаковой

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации": Исаковой Виктории Евгеньевне - артистке, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", Михалковой Анне Никитичне - артистке, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации".

Анна Михалкова - российская актриса и телеведущая. Родилась в 1974 году в Москве. В 1997 году окончила актерский факультет ВГИКа, в 2002 году - юридический факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО). С 2005-го года вела программу "Спокойной ночи, малыши!". Фильмография актрисы насчитывает более 50 картин, среди них "Сибирский цирюльник", "Первая любовь", "Ревизор", "Изображая жертву" и другие. Получила премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Живи и помни" (Александр Прошкин, 2008). Старшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова.

Виктория Исакова - российская актриса театра и кино. Родилась в 1976 году в Хасавюрте (Дагестан). Окончила Школу-студию МХАТ в 1999 году. В 2001 году принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Лауреат театральной премии "Чайка" за работу в спектакле "Вий". В 2015 году награждена премией правительства РФ в области культуры за создание телесериала "Оттепель" (Валерий Тодоровский). Получила премию "Золотой орел" как лучшая актриса на ТВ за работу в этом сериале.