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СМИ: Paramount снимет ремейк фильма "Без лица"

По данным Deadline, картину спродюсирует Нил Мориц, работавший над франшизой "Форсаж", сериалом "Побег" и многими другими проектами
Студия Paramount Pictures Frazer Harrison/Getty Images
Описание
Студия Paramount Pictures
© Frazer Harrison/Getty Images

Студия Paramount Pictures начала работу над ремейком боевика Джона Ву "Без лица". Об этом пишет портал Deadline

Как стало известно изданию, сценарий напишет Орен Узил ("Мачо и ботан 2", "Парадокс Кловерфилда"). Картину спродюсирует Нил Мориц, работавший над франшизой "Форсаж", сериалом "Побег" и многими другими проектами. Также исполнительным продюсером назначен Дэвид Пермут, продюсировавший оригинальный фильм 1997 года. Пока не сообщается, кто может сыграть главные роли в ремейке.

В картине Джона Ву рассказывается история противостояния агента ФБР Шона Арчера (Джон Траволта) и преступника Кастора Троя (Николас Кейдж). Арчер соглашается на операцию, в результате которой получает лицо Троя, находящегося в коме. Однако затем Трой приходит в себя и, получив лицо Арчера, исчезает. Картина собрала в прокате $245 млн.

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