СМИ: Paramount снимет ремейк фильма "Без лица"

Студия Paramount Pictures начала работу над ремейком боевика Джона Ву "Без лица". Об этом пишет портал Deadline.

Как стало известно изданию, сценарий напишет Орен Узил ("Мачо и ботан 2", "Парадокс Кловерфилда"). Картину спродюсирует Нил Мориц, работавший над франшизой "Форсаж", сериалом "Побег" и многими другими проектами. Также исполнительным продюсером назначен Дэвид Пермут, продюсировавший оригинальный фильм 1997 года. Пока не сообщается, кто может сыграть главные роли в ремейке.

В картине Джона Ву рассказывается история противостояния агента ФБР Шона Арчера (Джон Траволта) и преступника Кастора Троя (Николас Кейдж). Арчер соглашается на операцию, в результате которой получает лицо Троя, находящегося в коме. Однако затем Трой приходит в себя и, получив лицо Арчера, исчезает. Картина собрала в прокате $245 млн.