Кирилл Серебренников объявил планы "Гоголь-центра" на новый сезон

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Театр "Гоголь-центр" провел традиционный после летних каникул сбор труппы, на котором художественный руководитель Кирилл Серебренников объявил коллективу планы нового сезона. Первой премьерой станет спектакль "Палачи" в постановке самого Серебренникова, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Уже с 12 по 15 сентября пройдет серия премьерных показов спектакля "Палачи" по пьесе Мартина МакДонаха. Режиссером-постановщиком, художником и автором сценической версии выступает сам Кирилл Семенович", - сказала собеседница агентства.

Комментируя содержание спектакля, она отметила, что представить, будто история из английского паба 60-х годах без существенных изменений может произойти в подмосковном кабаке нулевых, сложно. "Тем не менее адаптация Кирилла Серебренникова, сделанная для "Гоголь-центра", убеждает нас в обратном - у палачей появились русские имена, а криминальная ситуация вокруг появления в пивной загадочного незнакомца обросла узнаваемыми подробностями", - приоткрылала сюжет спектакля представитель пресс-службы.

"Мартин МакДонах, известный по фильмам "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", стал одним из самых популярных западных авторов в российском театре", - отметила представитель "Гоголь-центра".

Премьеры 2020 года

Следующей премьерой в "Гоголь-центре" будет спектакль "Петровы в гриппе и вокруг него". Автор - Алексей Сальников. Режиссер - Антон Федоров. Премьера намечена на январь 2020 года, сообщили в пресс-службе.

"Книга Алексея Сальникова - одно из самых громких литературных событий прошедшего года. Она стала финалистом премий "Нос" и "Большая книга", ее обсуждали даже те, кто к литературе равнодушен", - продолжила собеседница агентства.

В центре истории - семья Петровых, заболевших гриппом. Повседневная реальность самых заурядных людей оказывается полна безумия и неожиданностей. Режиссер спектакля "Петровы в гриппе и вокруг него" Антон Федоров окончил сначала актерский, а затем режиссерский факультеты Щукинского училища (мастер - Юрий Погребничко), работал актером, режиссером в театре "Около дома Станиславского", является худруком проекта "Невзрослый театр".

Перечисляя дальнейшие планы, представитель пресс-службы назвала "Жизнь человека". Режиссер - Евгений Кулагин. Премьера намечена на март 2020 года.

"Философская драма Леонида Андреева "Жизнь человека" - один из важнейших текстов русского театра XX века. Здесь судьбы отдельных людей связаны с судьбами человечества. Пять картин пьесы ("Рождение Человека и муки матери", "Любовь и бедность", "Бал у Человека", "Несчастье Человека", "Смерть Человека") - пять этапов жизни человека с рождения до смерти. Евгений Кулагин и его постоянный соавтор хореограф Иван Естегнеев начинают работу над этим загадочным и невероятно интересным текстом", - рассказала представитель пресс-службы театра.

По ее словам, также в "Гоголь-центре начинается работа над спектаклем по роману Максима Горького "Мать" и проекту по текстам австрийского писателя Петера Хандке, который будет осуществлен при поддержке Австрийского культурного центра. Премьеры запланированы на середину 2020 года.

Другие проекты

На Малой сцене театра Алексей Золотовицкий ставит спектакль по повести норвежского писателя Эрленда Лу "Тихие дни в Перемешках", в центре которой находится заведующий литературной частью Национального театра Брут Телеман (Максим Виторган). Второй спектакль в планах Малой сцены - "Страх и ненависть в Москве" - над ним работают Филипп Авдеев и Александр Горчилин. Это - адаптация культового романа Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", уточнила собеседница агентства.

Среди других проектов она выделила Одоевский.FEST - Фестиваль, посвященный одному из самых таинственных и интересных персонажей русской культуры XIX века - писателю, музыканту, мистику и визионеру Владимиру Одоевскому. Куратор фестиваля - искусствовед Сергей Хачатуров.

Еще один проект называется "Гоголь + Любимовка". "В этом году прошел юбилейный тридцатый фестиваль молодой драматургии "Любимовка", ставший главным поставщиком новых пьес во множество российских театров", - сказала собеседница ТАСС.

"В рамках этого фестиваля мы решили отобрать три лучшие пьесы и отдать их молодым режиссерам, которые сделают эскизы спектаклей в самых разных точках "Гоголь-центра". Все три работы зрители смогут увидеть за один день и проголосовать за понравившуюся", - пояснила она.

Кроме того, в конце октября в "Гоголь-центре" пройдет первая персональная выставка художника Пасмура Рачуйко. Она станет частью большого проекта "На районе/за пределами центра". В новом сезоне также запланированы гастроли театра в Израиль, Корею, США, Германию, Францию, Бельгию и Японию, сообщили в пресс-службе "Гоголь-центра".