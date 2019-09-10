Мишель Пфайффер представит в России в октябре фильм "Малефисента: Владычица тьмы"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Американская актриса, обладательница премии "Золотой глобус" Мишель Пфайффер в октябре представит в России новый фильм со своим участием "Малефисента: Владычица тьмы". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе The Walt Disney Company Russia & CIS.

"Картину российским зрителям представит исполнительница одной из главных ролей в фильме, обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар", актриса Мишель Пфайффер", - уточнили в компании. Российская премьера фильма пройдет 4 октября.

В российский прокат картина выйдет 17 октября, в США - 18 октября. В фильме Йоакима Роннинга снимались Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор. Фильм является продолжением картины "Малефисента" 2014 года.

Пфайффер известна по фильмам "Лицо со шрамом", "Леди-ястреб", "Иствикские ведьмы", "Замужем за мафией". Также она играла в кинокартинах "Опасные связи", "Знаменитые братья Бейкеры", "Русский дом", "Фрэнки и Джонни". Номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" Пфайффер получила за роль в фильме "Поле любви". В 1993 году вновь была номинирована на "Золотой глобус" за роль в костюмированной мелодраме "Эпоха невинности".

Также Пфайффер снималась и в голливудских блокбастерах - фильмах "Бэтмен возвращается", "Волк", "Опасные мысли", "Что скрывает ложь".