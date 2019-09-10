На кинофестивале Arctic open научат снимать фильмы на смартфон

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Лабораторию по съемке кино на камеру мобильного телефона создадут на III Международном кинофестивале Arctic open, который пройдет в декабре в Архангельске. Как рассказала во вторник ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова, занятия будет проводить режиссер Борис Гуц.

"Впервые на фестивале у нас пройдет лаборатория по съемке кино на камеру мобильного телефона. Вести занятия будет режиссер Борис Гуц, победитель "Кинотавра-2019", идеолог движения Mobile Filmmakers. Его полнометражный фильм "Фагот" - первый в России, целиком снятый на iPhone и камеру Go Pro", - сказала Статикова.

Занятия будут проходить на базе технопарка Северного Арктического федерального университета. Как рассказала ТАСС директор технопарка Мария Коршакова, на курс по итогам конкурса будут набраны 20 человек из Архангельской области и других регионов Северо-Западного федерального округа. "Это могут быть как профессионалы, так и любители от 18 лет. Требование - снять о себе короткометражку, своего рода мотивационное письмо. Мы их будем учить неделю, затем они должны будут представить результат на ночи фестивального кино", - пояснила Коршакова.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области представят на киномарафоне лучшие фильмы фестиваля.

II Кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые представили более 5 тыс. человек.