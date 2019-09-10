Фестиваль классической камерной музыки пройдет в Третьяковской галерее в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль классической камерной музыки "Т Фестиваль" пройдет в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 14 сентября по 14 декабря. Программа объединит семь камерных концертов - среди участников Хибла Герзмава, Михаил Плетнев и другие звезды, рассказала во вторник ТАСС гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Откроется "Т Фестиваль" концертом молодого шведскогоскрипача Даниэля Лозаковича. В программе фестиваля такие участники, как Артем Дервоед и квартет артистов ансамбля "Виртуозы Москвы". Также гости фестиваля побывают на концертах оперных певиц Хиблы Герзмава и Айгуль Ахметшиной. Последняя выступит с оркестром Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы".

"Оба концерта с участием таких замечательных певиц очень украсят афишу этого сезона и, конечно же, привлекут огромное количество поклонников и Хиблы Герзмава, и Айгуль Ахметшиной, и, конечно же, Владимира Теодоровича Спивакова", - отметила Трегулова.

Одним из самых важных и ярких событий фестиваля она назвала концерт Михаила Плетнева 20 ноября. "Одного из самых значимых, выдающихся, великих отечественных пианистов и дирижеров. В данном случае он будет выступать как пианист, и это музыкант, конечно, такого калибра, которые на наших фестивалях еще не выступали", - добавила собеседница агентства.

Мероприятия будут проходить в зале, где представлена живопись 20-30-х годов XX века. Гости "Т Фестиваля" познакомятся с обновленной экспозицией искусства XX века и одними из первых увидят выставку работ Василия Поленова, которая откроется 17 октября.

Обновленная экспозиция

"Так получилось, что под открытие фестиваля - буквально за несколько недель до первого концерта, который состоится 14 сентября, мы открыли обновленную постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Первые 14 залов, плюс еще два зала с выставкой "Новая Третьяковка. Начало", посвященной дару Вероники Сукоян - дочери архитектора Сукояна, построившего здание на Крымском Валу", - рассказала Трегулова.

Так, гости фестиваля смогут увидеть зал, посвященный живописцу, графику, дизайнеру Владимиру Татлину. Там среди прочего экспонируется уникальный летательный аппарат "Летатлин". Впервые в одном пространстве выставлены два "Черных квадрата" - оригинал 1915 года и авторская версия 1929 года.

Еще одним важным новшеством стало создание залов, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке. Также восстановлены залы Василия Кандинского и Марка Шагала.

"Мне кажется, что новая экспозиция поневоле заставит тех, кто придет на вечерние концерты, воспользоваться временем до начала музыкальной части вечера и пройтись по этим залам, получить какие-то новые, свежие и очень неординарные впечатления. В этом году мы приглашаем гостей в 20:30, а концерты начинаются в 21:30. И вот это вечернее время способствует созданию абсолютно особенной атмосферы - когда музей уже пустой, когда закончилось время работы экспозиции, и за окнами темно, и ты можешь действительно сконцентрироваться на музыке, на невероятных исполнителях", - отметила Трегулова.

Музей больше, чем музей

Предвосхищая вопрос о том, зачем проводить в галерее музыкальные фестивали, Трегулова отметила, что сейчас музеи - гораздо больше, чем просто выставочные пространства с размещенными в них экспонатами.

"Музей становится важнейшим общественным и культурным пространством, средоточием самых различных видов искусства. И мы уже неоднократно делали это - приглашали музыкантов, актеров театра, которые прямо внутри экспозиции - не в рамках фестиваля, но в рамках специальных программ, в первую очередь программ для выставок, исполняли музыку, читали стихи и прозу. И каждый раз мы понимаем, что сочетание художественных впечатлений, впечатлений от искусства с музыкальными впечатлениями это не просто "один плюс один равняется два", сложение этих впечатлений повышает интенсивность и восприятие музыки", - пояснила она.

Директор Третьяковской галереи считает, это одновременное воздействие на человека самых различных видов искусств способствует иммерсивности, вовлеченности, к которой так стремятся сегодня зрители. "И к усилению эмоционального градуса, усилению силы художественного впечатления", - заключила Трегулова.