Неделя Северного Кавказа открылась в Болгарии

БУРГАС /БОЛГАРИЯ/, 10 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" открылся во вторник в городе Бургасе, чтобы презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией.

"Это первое такое мероприятие, связанное с Северным Кавказом, в Болгарии. Считаю, что это прорывное событие. Очень отрадно видеть, что здесь представлены все [северокавказские] республики. У вас есть горы, фольклор, кухня, гостеприимство, широкая душа, поэтому любой болгарский турист, который приедет к вам в регион на лыжах ли покататься, ансамбль ли посмотреть, кухню отведать, он увезет массу положительных впечатлений. А представители ваших республик могут приехать в Болгарию, посетить здесь курорты", - сказал в приветственном слове на церемонии открытия генеральный консул РФ в городе Варне Владимир Климанов.

В рамках фестиваля, который продлится до 16 сентября, состоятся российско-болгарский туристский инвестиционный форум, бизнес-сессии, выступления творческих коллективов из регионов Северного Кавказа. В Бургасе уже открылась выставка изделий народных художественных промыслов. Жителей Болгарии и туристов, находящихся на курортах, познакомят с культурой, традициями и инвестиционным потенциалом регионов Северного Кавказа. Мероприятия будут проходить в Бургасе, Варне и Несебре, в них принимают участие более 200 человек. Свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Тепло поприветствовал гостей заместитель министра туризма Болгарии Любен Кынчев. "Для Болгарии это первое и очень важное событие, особенно приятно, что здесь представлены все республики Северного Кавказа. Уверен, что наши общие отличительные особенности - гостеприимство и богатые традиции, помогут развивать сотрудничество, тем более, что языковых проблем для общения нет", - сказал он, открывая форум. Кынчев отметил, что рассчитывает на сотрудничество с российскими коллегами в области культурно-исторического туризма, а также в развитии бальнео и спа-туризма, тем более, что Болгарии разведено более 1600 минеральных источников.

Фестиваль проводит фонд "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО. Он организован по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Российский премьер и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 5 марта стали участниками Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма. В рамках встречи была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Республики Болгарии на 2019-2021 годы.

Как сообщил ТАСС генеральный директор фонда "Посети Кавказ", фестиваль-презентация Северного Кавказа в Болгарии стал первым в деятельности фонда, который в дальнейшем намерен проводить аналогичные мероприятия в других странах. "Мы выбрали Болгарию, так как уже есть международный документ. Также важно то, что болгарская ментальность близка кавказскому темпераменту, и здесь дружественная языковая среда. Затем, конечно, будут меняться страны, будут усиливаться деловая и культурная программы", - пояснил Аристов.

О фонде "Посети Кавказ"

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.