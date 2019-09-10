МХАТ им. Горького в новом сезоне откроет 14 творческих пространств

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать творческих площадок будут работать в МХАТ им. М. Горького в новом сезоне. Это будут три сцены, а остальные - пространства для различных творческих мероприятий. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"В новом сезоне в театре возникнет 14 сцен. Классических сцены - три, остальные 11 - это разные площадки. Там будут происходить мастер-классы и тренинги. Лучшие хореографы и лучшие тренеры придут к нам, чтобы вдохновлять актеров, которые работают над серьезным репертуаром", - сказал он.

Планируется, что новые пространства начнут работу с 5 октября 2019 года, с этого театр будет открываться в 9 утра. В число площадок войдут кафе, книжный магазин, магазин виниловых пластинок, детская театральная школа и многое другое.

Бояков поделился, что планирует открыть и трансформировать многие пространства в театре, которые были до этого закрыты, в том числе начнет функционировать оркестровая яма, которая не работала 30 лет. "В это сложно поверить, но балкон на втором этаже - это фактически огромная световая витрина <...> Следующим летом это будет самая модная веранда, я обещаю", - сказал худрук.