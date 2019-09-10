Премьера первой в истории академического музтеатра Крыма оперы "Травиата" пройдет в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьера первой поставленной в истории Государственного академического музыкального театра Крыма оперы "Травиата" Джузеппе Верди запланирована в новом сезоне на 15-16 ноября. Об этом сообщила главный дирижер театра Эльмира Мухтерем на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"В этом году мы рискнули поставить и уже учим первую оперу - "Травиата" Джузеппе Верди. В Крыму нет оперного театра, у нас есть музыкальный театр, и мы рискнули. С большим удовольствием работаем, репетируем, премьера будет 15-16 ноября этого года", - сказала она.

Главный режиссер театра Владимир Косов рассказал, что коллектив представит классическое оперное произведение в собственной интерпретации. "Мы всегда делаем свою авторскую версию, которая всегда отлична. Опера тоже будет отличаться", - отметил режиссер.

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым открылся в 1955 году. Это единственный профессиональный театр в регионе, в репертуаре около 60 спектаклей - мюзиклы, музыкальные комедии, балеты, симфонические программы, эстрадные концерты, музыкальные сказки для детей.

С 10 по 19 сентября театр впервые проводит гастроли в Екатеринбурге на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Всего запланировано 10 выступлений, в гастрольный репертуар попало шесть спектаклей - мюзиклы "Леонардо", "Три мушкетера", "Собор Парижской Богоматери", "Мост над рекой", "Дубровский" и музыкальный спектакль "Роман о девочках".