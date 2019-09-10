В Пушкинском музее ожидают итоговую посещаемость выставки Щукина в 340 тыс. человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Итоговая посещаемость выставки "Щукин. Биография коллекции", которая проходит в Пушкинском музее с 19 июня по 15 сентября, может составить 335-340 тыс. человек, сообщила ТАСС во вторник начальник отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова.

"Прогноз на 335-340 тыс. посетителей. В среднем у нас в день приходит от 4 до 4,5 тыс. человек на выставку, то есть примерно 10 человек в минуту заходит на выставку", - сказала она.

В пресс-службе музея также сообщали, что выставка может побить рекорд 2011 года и стать самой посещаемой вплоть до выставки "Москва - Париж" 1981 года. Абсолютный рекорд принадлежит показу Джоконды в 1974 году - за 45 дней ее увидели 311,1 тыс. человек - это 6 тыс. 913 человек в день. Следующей идет выставка "Москва - Париж. 1900-1930" в 1981 году. В день на нее приходило по 5 тыс. 236 человек, а за весь период - 644 тыс. 28 человек. В истории современной России рекорд принадлежит выставке Сальвадора Дали, которая проходила в 2011 году: за 62 дня выставку посетили 270 тыс. человек, это 4 тыс. 355 человек в день.

Проект "Щукин. Биография коллекции" рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания его братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1 млн 250 тыс. человек.