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Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Москве и Петербурге

6 февраля 2020 года концерт пройдет на московском стадионе "ВТБ Арена", а 8 февраля - в петербургском Ледовом дворце

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Шоу с оркестром "Симфоническое таинство - Мир Ханса Циммера" под художественным руководством автора музыки к фильмам "Пираты Карибского моря" и "Интерстеллар" впервые покажут в России. 6 февраля 2020 года концерт пройдет на московском стадионе "ВТБ Арена", а 8 февраля - в петербургском Ледовом дворце, сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей, компании NCA.

"Концертный тур "Симфоническое таинство - Мир Ханса Циммера" является триумфальным музыкальным шествием по всему миру. Осенью 2019 и весной 2020 года пройдут выступления в Германии, а также в других странах Европы и впервые в России", - сообщили организаторы.

Хотя композитор не появится лично на сцене, как художественный руководитель и куратор тура он пригласил в шоу своих музыкальных соратников, таких как дирижер Гэвин Гринуэй, вокалистка Лиза Джеррард и флейтист Педро Юсташ.

"В программу "Мир Ханса Циммера" включены произведения композитора, специально адаптированные для живого симфонического оркестра. Маэстро потратил многие месяцы на преобразование своих саундтреков в фантастические сюиты, превращая их в принципиально новые роскошные концертные номера", - рассказали в агентстве, напомнив, что весной состоялся релиз двойного альбома Циммера, на котором представлена музыка из концертного тура. Шоу будет сопровождать видеоряд, включающий знаковые сцены любимых фильмов композитора, отобранные им, а также фрагменты студийной и закулисной работы маэстро, его друзей и коллег.

Ханс Циммер - немецкий композитор, лауреат премий "Оскар", Grammy и "Золотой глобус". Наибольшую известность ему принесли саундтреки к фильмам и мультфильмам "Человек дождя", "Король Лев", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Код Да Винчи", "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк".

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