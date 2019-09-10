Участников фестиваля Arctic open научат снимать танец

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Участников III Международного кинофестиваля Arctic open научат снимать танец и движение в кино. Об этом во вторник рассказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Одна из лабораторий в образовательной программе кинофестиваля впервые будет посвящена киноистории в танце. Мы будем учить показывать танцевальное движение в кино", - рассказала Статикова.

Как пояснила ТАСС представитель проекта, куратор Arctic Art Institute Кристина Дрягина, для обучения будет набрано до 15 человек из Архангельской области. "Это операторы и танцоры, один оператор будет работать с одним, возможно, двумя танцорами. Мы часто сталкиваемся, что, к сожалению, различные практики движения в видеоформате передаются не лучшим образом, потому что нет понимания, как можно работать с движением в кадре", - сказала она.

Группы начнут работать за неделю до начала фестиваля. "Режиссер будет помогать создавать концептуальный ряд, а оператор будет учить технически, как воплотить идею, - добавила собеседница агентства. - Мы будем снимать на улице, будем выбирать локацию". По итогам обучения будет выпущено несколько видеороликов, которые будут представлены в рамках фестиваля.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области представят на киномарафоне лучшие фильмы фестиваля.

II Кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые посмотрели более 5 тыс. человек.