Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра. Это крупнейший фестиваль современного танца в Москве, отметила на пресс-конференции перед открытием фестиваля пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова.

"Мы открываем сегодня крупнейший фестиваль современного танца в Москве. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. За эти годы на фестивале побывали представители пяти континентов, 30 стран, 78 компаний и почти 90 хореографов", - отметила Новикова.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин напомнил, что в начале своей истории, 20 лет назад, фестиваль был небольшим, но уже тогда стал чрезвычайно важным событием. "Сегодня фестиваль стал абсолютно уже самостоятельным, в данном случае Большой театр только лишь подставляет свое организационное плечо. Желаю всем участникам фестиваля удачи и успешного открытия фестиваля, а дальше - с Богом!" - сказал Урин.

Откроется фестиваль с версии "Весны священной" в исполнении китайской компании "Павлин". Второй показ состоится 11 сентября.

На 2 и 3 октября в Большом театре объявлен балет по мотивам психологической драмы Генрика Ибсена "Гедда Габлер", который представит Национальный театр оперы и балета Норвегии. Затем 23, 24, 25 октября в Большом пройдет Вечер балета всемирно известного NDT, который состоит из четырех эксклюзивных названий культовых хореографов: Пола Лайтфута и Соль Леон, Кристал Пайт и Марко Геке.

Площадки фестиваля

Фестиваль DanceInversion проходит не только в Большом театре, а еще на четырех столичных площадках - в Театре наций, "Геликон-опере", Российском молодежном театре и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Так, впервые приглашенная в Москву труппа из Ливана выступит на сцене Театра наций, где покажет спектакль Омара Ражеха "Минарет" о тысячелетнем символе древнего города Алеппо. А в МАМТе в рамках DanceInversion легендарный Акрам Хан представит свою новую работу под названием "Перехитрить дьявола".

Компания "Кукай Танец" представит удивительный синтез темперамента испанских басков и танцтеатра в спектакле "Оскара", поставленном перспективным и уже активно востребованным Маркосом Морау. А Балет Лионской оперы покажет в Москве работу бельгийского хореографического тандема Peeping Tom.

Завершится юбилейный DanceInversion в Большом театре, где 2 и 3 ноября состоится московская премьера спектакля "Автобиография" британского хореографа Уэйна Макгрегора в исполнении его компании.