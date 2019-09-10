Кунсткамера покажет коллекцию искусства древних эскимосов, формировавшуюся более полувека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге представит в сентябре коллекцию искусства древних эскимосов Эквена, которая формировалась более полувека в результате археологических раскопок на северо-востоке Чукотки. О будущей выставке рассказал директор музея Андрей Головнев на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Тема Арктики сейчас очень актуальна, потому что Арктика все время открывается и становится неожиданной с каждым новым открытием. Когда там чуть-чуть теплеет, жизнь заметно активизируется - так было в эпоху викингов в конце первого тысячелетия, когда льды сколько-то отступили, и Арктика стала открытой. С Тихого океана предки эскимосов расселились, кочуя на морских судах, вдоль российской Арктики вплоть до Колымы и до Гренландии по американской Арктике, в это же время экспансия викингов охватила остальную часть Евразии до Оби и Енисея на востоке и той же Гренландии на западе - вот, что собой представляла Арктика в то время, о котором выставка. Мы открываем археологию, которая хранит поразительное искусство древних китобоев и морских охотников, которые жили на востоке Чукотского полуострова", - отметил Голованов.

Как рассказала куратор выставки, старший специалист по научно-фондовой работе отдела хранения фондов музея Наталья Алексашенко, из 6 тыс. предметов коллекции искусства древних эскимосов на выставке будет около 46 экспонатов, девять из них будут в центре в индивидуальных витринах, чтобы их можно было рассмотреть со всех сторон.

Предметы, которые покажут на выставке, выполнены в технике резьбы по моржовому клыку - это элементы гарпунов, буксировочные крюки, фигурки птиц и зверей и даже солнечные очки I тысячелетия - маска с узкими прорезями для глаз. Особенность искусства древних эскимосов в том, что в каждом произведении сочетается множество переходящих друг в друга изображений людей и животных - моржей, китов, косаток, медведей, волков. Разгадки этих изображений содержатся в мифах и легендах, возникших более двух тысяч лет назад. Их тексты будут сопровождать экспонаты.

Следы древней эскимосской культуры периода каменного века были обнаружены на северо-востоке Чукотки в 30 километрах от современного поселка Уэлен в середине 1950-х годов, и эта находка стала мировой научной сенсацией. Археологические раскопки продолжались несколько десятилетий, для их проведения был создан специальный Чукотский отряд Северной экспедиции Академии наук СССР. Эквенский могильник раскапывали ленинградские археологи, и все извлеченные ими предметы - около 6 тысяч - сейчас хранятся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого. Открытие выставки намечено на 16 сентября.