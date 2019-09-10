Макдона разрешил Серебренникову адаптировать пьесу "Палачи"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников получил разрешение от британско-ирландского кинорежиссера и драматурга Мартина Макдоны адаптировать его пьесу "Палачи" под российские реалии. Об этом Серебренников сообщил журналистам во вторник.

"Макдона - потрясающий автор, которого мы очень любим. Он специально нам дал разрешение на адаптацию, обычно он никому его не дает. Пьесу ставили в разных местах, но она всегда шла в ирландской версии, а мы сделали полный перенос в наши обстоятельства", - сказал режиссер, добавив, что в театре ждут визита драматурга на премьеру.

Мартин Макдона известен по фильмам "Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Премьерные показы спектакля в "Гоголь-центре" пройдут с 12 по 15 сентября. Пьеса написана про Англию 1960-х годов, когда палачи остались без работы после запрета на смертную казнь. "Мы перенесли действие в Россию, в наши реалии, и получилось очень узнаваемо, остро, интересно и неожиданно", - считает Серебренников.

Режиссер отметил, что в работе над спектаклем следовал принципам "мхатовского реализма". "Это настоящий ансамблевый актерский театр, натуралистичный реализм - гиперреализм <...> Это такой уровень правды, который требует и от актеров, и от режиссера совершенно иной включенности в работу", - подчеркнул худрук театра.