Минкультуры выделит грант на создание музыки на тему событий из жизни Александра Невского

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московская консерватория имени Чайковского получит грант Министерства культуры на создание музыкальных произведений на тему событий из жизни святого князя Александра Невского. Об этом во вторник сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий по случаю 800-летия со дня рождения князя в 2021 году.

"Мы готовы выделить грант консерватории на проведение открытого конкурса на создание вашими выпускниками и студентами новых произведений, посвященных теме Александра Невского, в самых разных жанрах классической музыки", - сказал он.

Министр подчеркнул, что одним из условий конкурса должна быть передача авторских прав на музыкальные произведения в пользу консерватории. "Просчитайте все, пожалуйста, только чтобы авторские права потом попали в консерваторию. Мы [бы] потом эти произведения распределили между нашими оркестрами, пусть играют", - отметил Мединский.

Он также предложил подготовить в 2021 году масштабную выставку о жизни Александра Невского с привлечением региональных музеев.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".