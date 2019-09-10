ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Волгоград принял эстафету Всероссийского театрального марафона, в рамках которого в регионе пройдут гастроли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. Зрители увидят три спектакля: "Кубанские казаки", "Non Dolet" и "Ханума". Об этом сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.

"В эти минуты Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького передал Волгограду эстафету Всероссийского театрального марафона и символ Года театра - статуэтку в виде древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы 85 субъектов РФ. В рамках марафона краснодарские артисты на сцене Нового экспериментального театра покажут три своих лучших спектакля", - сказали в комитете.

Открывает марафон постановка "Кубанские казаки". Лирическая комедия по пьесе Н. Погодина, поставленная к 80-летию образования Краснодарского края, является "визитной карточкой" театра. Вместе с артистами театра в постановке, сюжет которой известен по одноименному фильму, заняты солисты Государственного концертного ансамбля танца и песни "Кубанская казачья вольница". Также краснодарские артисты представят драматическую притчу "Non Dolet" - "повесть" о современных Ромео и Джульетте, трагической любви и неизбежности. Завершатся гастроли 12 сентября музыкальной комедией "Ханума" по пьесе А. Цагарели. Этот спектакль поставлен лауреатом международных и российских фестивалей Зурабом Нанобашвили.

Представители Волгоградской области передадут символ Года театра 13 сентября Республике Крым, куда с гастролями отправится Волгоградский ТЮЗ.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он начался в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

В Волгоградской области в рамках Года театра проходят мероприятия регионального и федерального масштаба. Одним из главных событий стало проведение в Камышине в мае Фестиваля театров малых городов России, который состоялся в регионе впервые и собрал более 400 участников из 16 регионов страны.