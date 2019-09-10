Международный театральный форум "Золотой Витязь" начнется в Москве в октябре

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. XVII Международный театральный форум "Золотой Витязь" пройдет с октября по ноябрь 2019 года на площадках театров Москвы. Об этом во вторник сообщил президент Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" Николай Бурляев на пресс-конференции в картинной галерее Александра Шилова.

"Форум по традиции откроется в Малом театре. Я рад, что наш почетный председатель Юрий Мефодьевич Соломин дает нам такую возможность", - сказал он.

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин является почетным председателем театрального форума "Золотой Витязь". "Я поддерживаю идею фестиваля и буду рад предоставить сцену Малого театра для выступлений и пресс-конференций, которые будут устраивать на фестивале", - отметил Соломин.

В рамках Х Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" с 14 сентября по 31 октября в Севастополе, Суздале и Москве пройдет также форум изобразительных искусств. А с сентября по декабрь в регионах России пройдет музыкальный форум "Золотой Витязь". Юбилейным также станет проведение Х литературного форума "Золотой Витязь", который в этом году состоится с 15 по 18 октября в Пятигорске.

Международный форум "Золотой Витязь" объединяет представителей многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошли более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический форумы и форум русских боевых искусств.