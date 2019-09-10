Новый комплекс фондохранилища Кунсткамеры будет напоминать ее историческое здание с башней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый комплекс, который будет построен для фондохранилища Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН в Санкт-Петербурге, будет напоминать по архитектуре его историческое здание с башней на Университетской набережной. Об этом сказал во вторник директор музея Андрей Головнев на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Ситуация с новым фондохранилищем в запуске, мы очень надеемся, что у нас получится. Выделены средства. Совсем недавно на производственном совещании я попросил архитекторов, которые разрабатывают это здание, создать образ "призрака" Кунсткамеры - чтобы новая Кунсткамера тоже была с башней. Не копия, а некое отражение нашей замечательной старой Кунсткамеры в новом строящемся комплексе, в том числе в его архитектурном образе", - сообщил Головнев.

По информации, опубликованной на сайте правительства РФ, в июле подписано постановление о выделении в 2019-2022 годах 4,46 млрд рублей бюджетных инвестиций на создание современного многофункционального научно-хранительского центра музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Ввод в эксплуатацию нового объекта площадью 25 тыс. кв. м намечен на 2023 год.

Директор музея высказал пожелание, чтобы новый комплекс, который будет создан на базе объекта незавершенного строительства на Заповедной улице в северной части Петербурга, стал местом притяжения по примеру фондохранилища Государственного Эрмитажа в районе Старой Деревни.

Как пояснил Головнев, из-за отсутствия фондохранилища Кунсткамера сейчас практически не имеет возможности пополнять свою коллекцию. "Мы очень дозированно сегодня относимся к приобретению", - отметил он.

Старейший музей

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (МАЭ РАН) - один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году.

В первой половине XVIII века Кунсткамера сформировалась как универсальный музей. К началу XIX века, когда универсальные музеи уступили место специализированным, собрание петровского музея легло в основу Зоологического, Ботанического, Минералогического музеев, Музея антропологии и этнографии, Азиатского музея. Значительная часть коллекций, в том числе нумизматическая, египетская, научных приборов и инструментов, живописи, мемориальная коллекция Петра Великого были переданы в разные годы в Эрмитаж.

В настоящее время Кунсткамера действует как музей антропологии и этнографии, ведет активную научную работу. Коллекция музея насчитывает свыше 1,2 млн. единиц хранения.