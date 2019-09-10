Актеру Александринки Николаю Мартону присвоено звание заслуженного артиста Республики Крым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Народному артисту России Николаю Мартону присвоено звание заслуженного артиста Республики Крым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Александринского театра.

"На [творческом] вечере (в честь юбилея - прим. ТАСС) было объявлено о присуждении Николаю Сергеевичу Мартону звания Заслуженный артист Республики Крым и высшей региональной награды Санкт-Петербурга - почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что в числе поздравлений, поступивших на имя Мартона - поздравительное письмо председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Во вторник в Царском фойе Александринского театра прошел творческий вечер артиста в честь 85-летия со дня его рождения. Состоялся показ фрагментов спектакля "Лица и роли", а также была представлена новая работа Мартона "Вертинский. Русский Пьеро", премьера которой состоится 15 сентября.

Николай Мартон в 1958 году окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, впоследствии работал в Крымском русском драматическом театре имени М. Горького, где за четыре сезона сыграл более 20 ролей. В 1962 году артист получил приглашение поступить в труппу Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. За годы служения в Александринском театре он сыграл более 90 ролей. В числе недавних его работ - роли в спектаклях Валерия Фокина, Андрея Могучего, Теодороса Терзопулоса и многих других.

Николай Мартон - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", а также за роль Неизвестного в спектакле Фокина "Маскарад. Воспоминания будущего". В 2019 году Мартон стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга "За выдающийся вклад в развитие петербургской культуры".