Художники из России и Италии напишут картины на улицах Вятки в ходе международного пленэра

КИРОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Художники из разных регионов России и Италии напишут картины на улицах Кирова в ходе XIV Всероссийского Васнецовского пленэра, а также проведут уличный мастер-класс по живописи для всех желающих, рассказал ТАСС художественный руководитель пленэра, народный художник РФ Алексей Суховецкий.

Пленэр пройдет в Кирове с 10 по 25 сентября, в 2019 году проект реализуется в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, соорганизатором выступает Фонд "Культурное наследие Вятки".

"Девять художников из Москвы, с Алтая, из Кирова, а также [художник] из Италии [участвуют в пленэре]. Каждый художник с достаточно яркой индивидуальностью, поэтому работы в любом случае будут достаточно разнообразны", - сказал ТАСС Суховецкий после торжественного открытия пленэра в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.

Он пояснил, что во вторник художники гуляли по городу, присматривались и выбирали места, где будут создавать свои произведения. "Полдня мы ходили, любовались городом, [съездили] на ту сторону реки [Вятки], в Дымковскую слободу [где зародился древний промысел по изготовлению глиняной игрушки]. Удивительно, насколько потрясающее впечатление все это производит. Мне приходилось не раз бывать и в Кирове, и в Уржуме, и в Истобенске, и в Рябово, везде - широта и глубина пейзажа. А сейчас осень, солнце, золото - это потрясающе, хочется это свое ощущение попробовать оставить на холсте", - поделился Суховецкий.

Помимо Суховецкого в Киров приехали член Российской академии художеств (РАХ), народный художник РФ Евгений Ромашко, член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ Владимир Муллин, а также другие мастера живописи, в том числе итальянский живописец Мауро Роберто Гавацци.

"Я с 2011 года приезжаю в Киров, и нахожу, что город становится более ярким, красивым, современным. [Мы] попытаемся интерпретировать ваш замечательный город, его цвета, его запахи, его замечательных людей, их настроение в нечто художественное", - отметил в ходе церемонии открытия пленэра итальянский живописец Мауро Роберто Гавацци, чья выставка откроется в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинария Васнецовых 12 сентября. По опокнчании пленэра в музее также откроется выставка созданных художниками произведений.

Нарисовать город

В этом году организаторы пленэра подготовили подарок для всех жителей города: участники пленэра 19 сентября проведут уличный мастер-класс "Рисуй любимый город" для студентов художественных специальностей ВятГУ, Вятского художественного училища имени А.А. Рылова, учащихся детской художественной школы, школ искусств города и всех желающих.

Всероссийский Васнецовский пленэр в 2019 году пройдет в Кировской области в 14-й раз, проект получил федеральную поддержку в рамках национального проекта "Культура", субсидия составила более 1 млн рублей. В предыдущие годы пленэр проходил в селе Рябово Зуевского района, городе Уржуме и местах, тесно связанных с жизнью братьев Васнецовых.

О художниках Васнецовых

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926 гг.) - русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи, родился в русском селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии. Наиболее известные работы Васнецова - "Витязь на распутье", "Аленушка", "Иван-Царевич на Сером Волке", "Богатыри" и другие. Аполлинарий Михайлович Васнецов - русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.