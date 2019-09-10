{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Торонто показали фильм "Дылда"

Несколько сотен человек остались в зале для общения с создателями картины

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Показ фильма "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова на 44-м Международном кинофестивале в канадском Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) прошел с успехом. Об этом во вторник написал один из продюсеров картины Александр Роднянский на своей странице в Instagram.

"Показ "Дылды" в Торонто прошел замечательно. Об успехе всегда можно судить не только по количеству людей в зале (он был переполнен) или продолжительности аплодисментов (каннский показатель), но и по количеству зрителей, оставшихся на обсуждение фильма с авторами", - поделился своими впечатлениями Роднянский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Показ «Дылды» в Торонто прошел замечательно. Об успехе всегда можно судить не только по количеству людей в зале (он был переполнен) или продолжительности апплодисментов (каннский показатель), но и по количеству зрителей, оставшихся на обсуждение фильма с авторами. Так вот, на дворе была ночь - 00:35, а в зале осталось 4/5 пришедшей на фильм публики - несколько сотен человек. И разговор получился интересным и содержательным. В кои-то веки мне не пришлось переводить ответы режиссера, потому что Кантемир сам отвечал по-английски на сложные вопросы- и про цветовую драматургию картины, и про происхождение замысла и про психологическое состояние своих героев. А потом так же спокойно общался с подходившими к нему зрителями. Я же ответил на адресованные мне вопросы и дальше получал удовольствие от реакции фестивальной публики.

Публикация от Alexander Rodnyansky (@alexander.rodnyansky)

Он рассказал, что несмотря на поздний час в зале для общения с создателями киноленты осталось несколько сотен человек.

Кинофестиваль в Торонто проходит с 5 по 15 сентября. На нем будут представлены 333 фильма из 84 стран.

Фильм "Дылда" - вторая полнометражная картина Балагова, она принесла ему награду в номинации лучший режиссер в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.

Теги
КанадаРоссия
Лидер группы "Моральный кодекс" Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф
Показ состоится 19 октября в московском зале "Зарядье"
Читать полностью