В Торонто показали фильм "Дылда"

"Показ "Дылды" в Торонто прошел замечательно. Об успехе всегда можно судить не только по количеству людей в зале (он был переполнен) или продолжительности аплодисментов (каннский показатель), но и по количеству зрителей, оставшихся на обсуждение фильма с авторами", - поделился своими впечатлениями Роднянский.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Показ фильма "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова на 44-м Международном кинофестивале в канадском Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) прошел с успехом. Об этом во вторник написал один из продюсеров картины Александр Роднянский на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что несмотря на поздний час в зале для общения с создателями киноленты осталось несколько сотен человек.

Кинофестиваль в Торонто проходит с 5 по 15 сентября. На нем будут представлены 333 фильма из 84 стран.

Фильм "Дылда" - вторая полнометражная картина Балагова, она принесла ему награду в номинации лучший режиссер в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.