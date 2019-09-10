В Торонто показали фильм "Дылда"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Показ фильма "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова на 44-м Международном кинофестивале в канадском Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) прошел с успехом. Об этом во вторник написал один из продюсеров картины Александр Роднянский на своей странице в Instagram.
"Показ "Дылды" в Торонто прошел замечательно. Об успехе всегда можно судить не только по количеству людей в зале (он был переполнен) или продолжительности аплодисментов (каннский показатель), но и по количеству зрителей, оставшихся на обсуждение фильма с авторами", - поделился своими впечатлениями Роднянский.
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Показ «Дылды» в Торонто прошел замечательно. Об успехе всегда можно судить не только по количеству людей в зале (он был переполнен) или продолжительности апплодисментов (каннский показатель), но и по количеству зрителей, оставшихся на обсуждение фильма с авторами. Так вот, на дворе была ночь - 00:35, а в зале осталось 4/5 пришедшей на фильм публики - несколько сотен человек. И разговор получился интересным и содержательным. В кои-то веки мне не пришлось переводить ответы режиссера, потому что Кантемир сам отвечал по-английски на сложные вопросы- и про цветовую драматургию картины, и про происхождение замысла и про психологическое состояние своих героев. А потом так же спокойно общался с подходившими к нему зрителями. Я же ответил на адресованные мне вопросы и дальше получал удовольствие от реакции фестивальной публики.
Он рассказал, что несмотря на поздний час в зале для общения с создателями киноленты осталось несколько сотен человек.
Кинофестиваль в Торонто проходит с 5 по 15 сентября. На нем будут представлены 333 фильма из 84 стран.
Фильм "Дылда" - вторая полнометражная картина Балагова, она принесла ему награду в номинации лучший режиссер в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.
Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (ФИПРЕССИ) Международной федерации кинопрессы.