Ансамбль танца Северной Осетии создаст отделение осетинского танца

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль Северной Осетии "Алан" планирует создать отделение, которое будет специализироваться на национальных осетинских танцах. В настоящее время коллектив исполняет танцы народов Северного Кавказа, сообщил ТАСС художественный руководитель ансамбля Руслан Тадеев.

"Есть у нас задумка, полностью обновить одно отделение ансамбля. Это будет отделение, ориентированное на постановку своих, осетинских танцев. У нас репертуар сейчас - это танцы народов Кавказа. А хотелось бы одно отделение отдать под национальные осетинские танцы, а второе, также - танцы народов Кавказа", - сказал Тадеев.

Ансамбль исполняет лезгинку, кабардинку, осетинские танцы симд, хонгу. Труппа ансамбля, в которую входит около 70 человек, гастролирует с полным репертуаром северокавказских танцев.

Преимуществом использования широкого репертуара, по словам Тадеева, являются большие возможности для совместных выступлений с другими коллективами, исполняющими северокавказские традиционные танцы. В частности, коллектив "Алан" в ноябре примет участие в концерте "Сияющие вершины Кавказа" в Кремлевском государственном дворце.

Государственный академический ансамбль танца "Алан" был создан в 1938 году композитором Татарканом Кокойты. Изначально это был коллектив национальной песни и танца. В 1968 году ансамбль был реорганизован в ансамбль танца. Коллектив исполняет традиционные северо-кавказские танцы и гастролирует по городам России и бывшим советским республикам.