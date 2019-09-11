Музеи Крыма предоставили суду Амстердама новые доказательства принадлежности золота скифов

о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Апелляционный суд Амстердама в середине июля запросил у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. На данном этапе инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение 6-9 месяцев.

"Крымские музеи предоставили дополнительные доказательства принадлежности крымских артефактов из коллекции скифского золота в суд Амстердама, о чем они нас и просили", - сообщил Мальгин.

По его словам, речь идет о документах - актах поступлений находок в музеи за все периоды, а также о фотографиях за период примерно с конца 1940-х годов, а также и довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно и на полуострове активно работали археологические экспедиции.

"Актов столько, сколько и находок было представлено на выставке в Амстердаме", - уточнил он.

Мальгин отметил, что о дате вынесения судебного решения крымским музейщикам пока не известно. "Мы по-прежнему настаиваем на том, что все находки должны вернуться туда, откуда они были взяты для выставки, то есть в крымские музеи", - подчеркнул собеседник агентства.

Ситуация со скифским золотом

Экспонаты из Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический" использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Всего на временную выставку было вывезено более 2 тыс. предметов.

Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, вернул Украине экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, но приостановил процедуру передачи ценностей в Крымские музеи до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами, и заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия.