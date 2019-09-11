В социальных учреждениях Кировской области покажут спектакли "Театрального Приволжья"

КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Спектакли, участвующие в проекте "Театральное Приволжье" покажут в социальных учреждениях для детей и пожилых жителей Кировской области, сообщил в среду ТАСС вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко.

"С 15 сентября в социальных учреждениях Кировской области пройдут показы спектаклей - участников окружного этапа проекта "Театральное Приволжье". Юные и талантливые актеры - победители регионального этапа - представят свое творчество самому чуткому и благодарному зрителю: пожилым людям, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями", - сказал ТАСС вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко.

По словам вице-губернатора, народный учебный театр Вятского колледжа культуры покажет спектакль "Красная шапочка" по пьесе Сергея Астраханцева в кировских домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также в реабилитационных центрах для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В свою очередь, театральная студия "Стрекоза" из поселка Красная Поляна покажет зрителям социальных учреждений Вятскополянского района спектакль "Как Настенька чуть кикиморой не стала".

"Убежден, что участие ребят в этой акции заслуживает уважения и может стать доброй традицией в жизни молодых театральных коллективов не только в рамках фестиваля, но и на протяжении всего их творческого пути", - отметил Плитко.

"Театральное Приволжье" - одно из крупных мероприятий Года театра, объявленного указом президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО. Финальный этап состоится в ноябре, когда пройдет определение победителей в прямом телевизионном эфире с помощью СМС-голосования. Церемония награждения финалистов пройдет в Нижнем Новгороде в декабре 2019 года.

Под эгидой Года театра в 2019 году по всей стране проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия, в том числе театральная олимпиада, культурно-образовательный проект "Театр - детям", всероссийский театральный марафон, XXV фестиваль "Золотая маска", XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова и другие события.