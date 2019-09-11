В Пушкинском музее стартовали "Випперовские чтения"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ежегодная научная конференция "Випперовские чтения" открылась в среду в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и продлится по 13 сентября. В этом году она посвящена фигуре коллекционера Сергея Щукина, сообщил ТАСС заместитель директора ГМИИ им. Пушкина по науке Илья Доронченков.

"Задача нынешней, 48-й, конференции - на современном уровне осмыслить деятельность выдающегося московского коллекционера Сергея Ивановича Щукина (1854-1936), оказавшего значительное влияние на русскую культуру, а также проанализировать его подход к формированию собрания современного искусства в контексте сегодняшних собирательских стратегий", - сказал он.

Мероприятие приурочено к проходящей в Пушкинском музее выставке "Щукин. Биография коллекции", рассказывающей историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

Доронченков отметил сильный международный состав участников нынешней конференции - среди них руководители и хранители ведущих мировых музеев, научные сотрудники, профессора университетов, а также эксперты по вопросам коллекционирования, провенанса и хранения произведений искусства. В "Випперовских чтениях" примут участие один из основателей Центра Помпиду и один из самых востребованных кураторов последних десятилетий Жан-Юбер Мартен, автор "блокбастерных" выставок Пикассо и Модильяни в галерее Tate Нэнси Айрсон, старший хранитель Баварских государственных собраний картин Андреа Бамби.

Также среди участников конференции - генеральный директор Национального института истории искусства (Париж) Эрик де Шассе, глава департамента французской живописи Национальной галереи искусств (Вашингтон), куратор многих международных выставок, обладатель Ордена искусств и литературы Мэри Мортон и профессор Университета Сиднея Роджер Бенджамин. "Среди отечественных ученых - Наталия Семенова, наиболее авторитетный специалист по истории собраний семьи Щукиных, Андрей Сарабьянов и Владимир Поляков - ведущие эксперты по русскому авангарду, сотрудники Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Востока, Музеев Московского Кремля", - добавил Доронченков.