Меньшов рассказал, как надо выбирать фильмы при выдвижении на "Оскар"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обладатель "Оскара", глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов предлагает отправлять в США лучшие отечественные кинокартины, не оглядываясь на вкусы киноакадемиков.

"Пытались посылать на "Оскар" фильмы с учетом вкусов академиков, вспоминая, что у них в прошлом году проходило. Но это глупо, это как участвовать в прошлогодней войне, так что больше мы оглядываться на это не будем", - сказал Меньшов в среду на пресс-конференции в Москве.

Дискуссия о необходимости реформирования оскаровского комитета длится уже несколько лет. В частности, с таким предложением выступал член комитета, режиссер Алексей Учитель. По его словам, "многие участники комитета на встречу, где выбирают фильм, не приходят, от них приносят какие-то записки, все проходит без обсуждения, превращается в формальность". Также комитет упрекали в закрытости, поскольку до последнего момента никто не знает, какие картины рассматривают эксперты.

"Надо искать самое лучшее у себя и это посылать, а там как бог даст", - сказал режиссер. В этом году выдвижение российского фильма на "Оскар" пройдет в конце сентября.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В прошлом году комитет выдвинул от России фильм Константина Хабенского "Собибор", который в итоге не вошел в число номинантов.