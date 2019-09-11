Организаторы фестиваля "Круг света" в Москве рассчитывают принять не менее 3 млн гостей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября, планируют собрать на нем не менее 3 млн зрителей. Об этом в среду сообщила президент коммуникационной группы LBL (является уполномоченным организатором фестиваля по заказу правительства Москвы) Татьяна Лифантьева на пресс-конференции в ТАСС.

"Для нас интерес людей - это важный показатель, мы стремимся, чтобы как можно больше людей увидели, поэтому мы выбираем площадки наиболее доступные для большого количества зрителей. В прошлом году одновременно на всех площадках было порядка 3 млн человек, в этом году мы рассчитываем, что показатели посещаемости будут такими же, не меньше, потому что количество площадок и площадь просмотра увеличились", - сказала она.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького.

В этом году фестиваль пройдет на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова

Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.