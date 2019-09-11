СМИ: по роману Стивена Кинга "Институт" снимут сериал

Новый роман Стивена Кинга "Институт" ляжет в основу мини-сериала. Об этом сообщил журнал Variety.

По информации издания, над экранизацией будут работать Джек Бендер и Дэвид Э.Келли. Оба выступят в качестве исполнительных продюсеров, при этом Келли напишет сценарий, а Бендер станет режиссером. В этих же качествах они занимались адаптацией другого произведения Кинга - "Мистер Мерседес".

Роман "Институт" поступил в продажу на английском языке 10 сентября. В издательстве АСТ ранее сообщали, что книга выйдет на русском языке зимой.

В романе рассказывается о 12-летнем Люке Эллисе. Родителей мальчика убили, а его самого похитили и поместили в некое учреждение, в котором проводят эксперименты над детьми с суперспособностями, такими как телепатия и телекинез.