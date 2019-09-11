{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: по роману Стивена Кинга "Институт" снимут сериал

Режиссером экранизации стал Джек Бендер, работавший над адаптацией другого произведения Кинга - "Мистер Мерседес"

Новый роман Стивена Кинга "Институт" ляжет в основу мини-сериала. Об этом сообщил журнал Variety

По информации издания, над экранизацией будут работать Джек Бендер и Дэвид Э.Келли. Оба выступят в качестве исполнительных продюсеров, при этом Келли напишет сценарий, а Бендер станет режиссером. В этих же качествах они занимались адаптацией другого произведения Кинга - "Мистер Мерседес". 

Роман "Институт" поступил в продажу на английском языке 10 сентября. В издательстве АСТ ранее сообщали, что книга выйдет на русском языке зимой. 

В романе рассказывается о 12-летнем Люке Эллисе. Родителей мальчика убили, а его самого похитили и поместили в некое учреждение, в котором проводят эксперименты над детьми с суперспособностями, такими как телепатия и телекинез. 

Теги
США
Северный Кавказ
Власти Чечни: создание единого туристического бренда СКФО привлечет туристов из Европы
По словам министра по туризму Чечни Муслима Байтазиева, региону нужен бренд по примеру "Золотого кольца"
Читать полностью