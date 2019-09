Онлайн-аукцион работ Бэнкси стартовал в Великобритании

Аукцион получил необычное название - Banksy: I can"t believe you morons actually buy this s***. Эта фраза взята с одной из нашумевших работ художника под названием Morons. Ее принт 2007 года с изображением торгов, на которых люди покупают картину с вышеуказанной провокационной подписью, оценен в £12-18 тыс. ($15-22 тыс.).

Помимо этого, поклонникам искусства одного из самых влиятельных представителей стрит-арта предложены еще десятки лотов. Один из самых дорогих - принт 2004 года известной работы Бэнкси под названием "Девочка с шаром". Эта вариация той же самой картины, которая оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки во время аукциона Sotheby's в Лондоне в октябре прошлого года, однако все равно была продана за £1,04 млн ($1,36 млн на тот момент).

На нынешней картине улетающий от девочки шар в форме сердца не красного, а золотого цвета, что резко увеличивает его стоимость. Оценка лота составляет £150-250 тыс. ($185-307 тыс.).

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".