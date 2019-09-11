В РАМТ прокомментировали снятие подписки о невыезде с Софьи Апфельбаум

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, с которой была снята подписка о невыезде, сможет ездить на гастроли за рубеж, сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы РАМТ.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

11 сентября Мещанский суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями дело "Седьмой студии", фигурантом которого выступала Апфельбаум. Также суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде для всех фигурантов дела.

"Верим, что это начало хорошего конца. Пусть это не окончательная свобода, но уже "дышать легче". Софья сможет ездить на гастроли с театром", - сообщили в театре.

В пресс-службе подчеркнули, что театр всегда был убежден в невиновности Апфельбаум и что все происходящее - "какое-то недоразумение". "Мы счастливы, что Софья снова с нами, что театр под крылом директора - под мудрым, внимательным, чутким руководством Софьи, что мы вместе", - добавили в театре.