Ведущие артисты Северного Кавказа выступили на сцене древнего амфитеатра в Болгарии

БУРГАС /Болгария/, 11 сентября. /ТАСС/. Ведущие солисты и ансамбли регионов Северного Кавказа в среду выступили на сцене древнего амфитеатра на берегу Черного моря в исторической части болгарского города Несебра, входящей в список мирового наследия ЮНЕСКО, в рамках фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Мы рады отплатить вам за гостеприимство нашим кавказским чувством ритма, нашими кавказским танцами и глубоким уважением к братскому народу Болгарии", - сказал в приветственном слове на церемонии открытия концерта генеральный директор фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.

Артисты с Северного Кавказа в течение двух часов под открытым небом исполняли для зрителей, которых собралось около 1 тыс., национальные песни и танцы. Болгарская публика каждого исполнителя и все творческие коллективы встречала овациями. Как отметил в беседе с ТАСС представитель мэрии Несебра Злотим Чеушев, символично то, что на том месте, где выступали артисты, раньше находился храм Аполлона - бога-покровителя искусства.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель мероприятия - представить деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Болгарии на 2019-2021 годы.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, он занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.