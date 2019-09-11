Большой театр Шанхая встретил "Евгения Онегина" из Москвы аншлагом

ШАНХАЙ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Большой театр Шанхая, зал которого рассчитан на 1600 мест, в среду вечером был заполнен до отказа, причем для рассадки зрителей потребовалось установить дополнительные кресла. Таким фантастическим аншлагом шанхайцы встретили оперу Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин", которую привез на гастроли Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), передает корреспондент ТАСС.

К началу спектакля, обозначенному на 19:15 местного времени, огромный зал был полон. И как только зазвучала увертюра, буквально все зрители разом превратились во внимание. Перед их глазами разворачивалась история из пушкинского романа о несостоявшейся любви Татьяны и Онегина, представленная в виде самой популярной русской оперы, которую зал слушал, в буквальном смысле затаив дыхание, и даже не позволяя себе лишний раз прервать действо аплодисментами, дабы не разрушить очарования. Гром аплодисментов прозвучал уже в конце, по завершении трехчасового спектакля.

"Я доволен, - сказал ТАСС режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель оперной труппы МАМТ Александр Титель. "Какая точная, чуткая реакция", - похвалил он китайцев. - Они аплодируют там, где нужно".

По его словам, в спектакле "войны нет, цыган нет, каких-то экстремальных событий тоже нет". "Ничего тут нет, жизнь семьи. Надо только вслушиваться", - поделился режиссер.

"Никаких декораций, 8 колонн Боровского (художник Давид Боровский - прим. ТАСС), они то белые, то черные, то наклоняются, это все, что тут есть. Нет внешних эффектов", - заявил режиссер.- Да и сам. Петр Ильич (Чайковский) обозначил жанр "Онегина" как "лирические сцены", не назвал его оперой, постеснялся. Это требует другого уровня внимания публики, соучастия, что сегодня и продемонстрировали шанхайцы".

"Евгения Онегина" в Шанхае покажут еще дважды - 13 и 14 сентября. Все билеты на спектакли москвичей полностью проданы, о чем заявила на приеме по случаю открытия гастролей Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко директор Большого театра Шанхая Чжан Сао Пин.

"От имени всех шанхайцев"

"От имени всех шанхайских зрителей благодарю вас за приезд", - сказала директор Большого театра Шанхая Чжан Сао Пин. "На самом деле перед вашим приездом шанхайские зрители не знали вашего театра - название у него очень длинное", - пошутила она.

Продолжая речь уже в серьезном тоне, Чжан Сао Пин отметила, что "люди в Шанхае хорошо знают русскую классику". "Ваша опера впечатлила шанхайских зрителей, вы слышали их аплодисменты. Я думаю, они влюблены в вас", - сказала директор Большого театра Шанхая.

Она сообщила, что на два следующих спектакля все билеты проданы, "и уже ставят дополнительные места".

"Между Китаем и Россией большая дружба. Надеюсь, что и между нашими театрами сотрудничество будет продолжено", - заявила под аплодисменты собравшихся директор Большого театра Шанхая.

"Открыли сезон в Шанхае"

Затем к присутствующим обратился генеральный директор МАМТ Антон Гетьман. Поздравив всех с началом гастролей, он заявил, что "таким образом Театр Станиславского и Немировича-Данченко открыл свой новый, 101-й по счету, сезон".

"Для нас большая честь открывать сезон на этой площадке, - подчеркнул Гетьман. - В Китае мы бывали неоднократно, но в Шанхай приехали впервые. Спасибо за такой теплый, я бы сказал, профессиональный прием".

В беседе с ТАСС гендиректор МАМТ рассказал, что приглашение на гастроли поступило от Большого театра Шанхая. "Выбор "Евгения Онегина" также принадлежит принимающей стороне. Мы с радостью откликнулись на это предложение. Спектакль идет очень хорошо", - констатировал Гетьман.

Он также сообщил, что между двумя театрами "складываются хорошие творческие, человеческие отношения". "Я надеюсь, что у нас будет какое-то продолжение сотрудничества. Во всяком случае, мы говорим об этом. На следующий год, возможно, приедем с балетом.", - заключил Гетьман.